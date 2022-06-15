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В "Дії" появилась новая услуга для ФОПов: как ею воспользоваться

Фото: декларацию плательщика единого налога по ставке 2% можно подать в "Дії" (Виталия Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Подать декларацию плательщика единого налога 2% и уплатить его можно и в "Дії". Это могут сделать ФОПы-упрощенцы 3 группы с применением специальной ставки 2%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы (ГНС).

Подача декларации

Для подачи декларации нужно:

  • - авторизоваться в приложении "Дія" и в меню "Услуги" выбрать "Налоги на ФОП" - "Декларация плательщика единого налога 2%" за соответствующий месяц;
  • - ввести сумму полученного дохода за выбранный месяц;
  • - проверить контактные данные и декларацию (при необходимости - откорректировать);
  • - подписать ее "Дії.Подписью" и отправить.

Уплата налога

Для уплаты налога необходимо:

  • - авторизоваться в приложении "Дія" и в меню "Услуги" выбрать "Налоги на ФОТ" - "Уплата единого налога 2 %" за соответствующий месяц;
  • - ввести сумму полученного дохода за выбранный месяц и проверить рассчитанную сумму налога к уплате;
  • - выбрать способ оплаты и оплатить.
  • Зачисление средств происходит в течение 3 рабочих дней, проверить можно в "Расчетах с бюджетом".

Напомним, что декларация подается до 20 числа каждого месяца за доходы, полученные в предыдущем месяце, начиная с мая и до отмены военного положения на территории Украины. Уплата единого налога 2% доступна в приложении до конца каждого месяца за предыдущий, то есть еще 10 дней после предельного срока подачи декларации.

Напомним, на портале "Дія" появилось новая услуга для ФОПов. Теперь предприниматели могут изменить имя владельца и место нахождения онлайн.

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