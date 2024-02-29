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У "Дії" планують запустити чат-бот на основі ШІ. Для чого це потрібно

Четвер 29 лютого 2024 20:30
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У "Дії" планують запустити чат-бот на основі ШІ. Для чого це потрібно Фото: міністр цифрового розвитку Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У додатку "Дія" з'явиться чат-бот на основі штучного інтелекту. Він допомагатиме контактному центру відповідати на звернення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра з цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Нещодавно був черговий борд із командою "Дії", обговорювали статуси проектів. Одна з ідей, над якою працюємо, - помічник на основі штучного інтелекту, який допоможе контактному центру відповідати на звернення. Помічника зватимуть Надія", - написав Федоров.

За його словами, для створення чат-бота буде використано технологічне рішення однієї з топових міжнародних компаній.

"Це буде чатбот нового покоління, який у чаті спілкуватиметься людяною мовою й допоможе розв’язати нескладну проблему. Його основними перевагами будуть швидкість відповіді та економія часу й ресурсів команди підтримки "Дії", - розповів він.

Федоров зауважив, що наразі якість відповідей штучного інтелекту влаштовує його на 80%, однак у команді будуть працювати над покращенням. Зокрема, мова про швидкість відповідей на запитання.

"Це буде революційна технологія не тільки для України, а й для урядів усього світу. Під час бета-тестування зможете навчити помічника якісніше відповідати на запити", - підкреслив він.

Нагадаємо, у додаток "Дія" додали мапу укриттів. З її допомогою можна прокласти маршрут до найближчого безпечного місця та скористатися ще низкою можливостей.

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