В "Дії" планируют запустить чат-бот на основе ИИ. Для чего это нужно

В приложении "Дія" появится чат-бот на основе искусственного интеллекта. Он поможет контактному центру отвечать на обращение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра по цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Недавно был очередной борд с командой "Дії", обсуждали статусы проектов. Одна из идей, над которой работаем, – помощник на основе искусственного интеллекта, который поможет контактному центру отвечать на обращение. Помощника будут называть Надежда", – написал Федоров.

По его словам, для создания чат-бота будет использовано технологическое решение одной из топовых международных компаний.

"Это будет чатбот нового поколения, которое в чате будет общаться на человечном языке и поможет решить несложную проблему. Его основными преимуществами будут скорость ответа и экономия времени и ресурсов команды поддержки "Дії", - рассказал он.

Федоров отметил, что качество ответов искусственного интеллекта устраивает его на 80%, однако в команде будут работать над улучшением. В частности, речь идет о скорости ответов на вопросы.

"Это будет революционная технология не только для Украины, но и для правительств всего мира. Во время бета-тестирования сможете научить помощника более качественно отвечать на запросы", - подчеркнул он.

Напомним,в приложение "Дія" добавили карту укрытий . С ее помощью можно проложить маршрут в ближайшее безопасное место и воспользоваться еще рядом возможностей.

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