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В "Дия" можно выбрать новое название для Юго-Западной железной дороги: как проголосовать

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Пятница 03 марта 2023 11:18
В "Дия" можно выбрать новое название для Юго-Западной железной дороги: как проголосовать Фото: в "Дия" можно выбрать новое название для Юго-Западной железной дороги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В течение недели украинцы смогут выбрать новое название для Юго-Западной железной дороги в "Дия", чтобы она больше не имела никакой связи со страной-агрессором.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Как пояснил Федоров, железная дорога расположена на севере Украины, однако получила название еще во времена Российской империи, когда Украину считали ее юго-западной частью.

"Выбрать можно среди 4 вариантов. Заходите в "Дия" и присоединяйтесь к украинизации железной дороги. Опрос будет продолжаться до 10 марта. Благодарен за каждый голос. Это помогает строить электронную демократию", - пишет министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что "Укрзализныця" планирует переименовать филиалы "Южная железная дорога" и "Юго-Западная железная дорога".

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