UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В "Дії" можна буде подати заявку на отримання іпотеки: як це працюватиме

Фото: в "Дії" можна буде подати заявку на отримання іпотеки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Починаючи з 1 жовтня в "Дії" запрацювала програма отримання пільгової державної іпотеки "єОселя". Наразі вона працювала у тестовому режимі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова керівниця з комунікацій ПАТ "Укрфінжитло" Анжеліка Іванова.

За словами Іванової, вже в поточному році програмою зможуть скористатися

  • військовослужбовці;
  • правоохоронці;
  • медичні працівники;
  • педагоги та науковці, які працюють у закладах державної та комунальної форм власності.

"Тестовий режим полягає у тому, що всі заявки будуть прийматися через "Дію". Наразі триває доопрацювання всіх технічних нюансів для того, щоб ця послуга працювала максимально доступно, зручно для громадян, як через портал, так і в телефоні. Наразі вона доступна лише через портал. Закликаємо громадян трохи почекати, щоб скористатись послугою, яка буде працювати на повну", - пояснила керівниця з комунікацій ПАТ.

Водночас Іванова не змогла назвати точну кількість квартир, яку вдасться забезпечити до кінця року.

"Але мова йтиме про сотні квартир, можливо й про більше", – додала вона.

Вже з 2023 року програма буде доступна для всіх громадян України.

Для того, щоб скористатися програмою, необхідно бути платоспроможнім та не володіти житлом, яке перевищує 52,5 кв. метри, не брати участь в інших програмах й не перебувати під санкціями.

"За умовами програми, можна придбати не більше, ніж 52,5 кв. м на одну особу, плюс 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї. Це не має бути житло на тимчасово окупованих територіях та старше 10 років, якщо говоримо про міста мільйонники. Це може бути й “вторинне житло", - сказала представниця "Укрфінжитло".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дия