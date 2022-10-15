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В "Дія" можно будет подать заявку на получение ипотеки: как это будет работать

Фото: в "Действии" можно будет подать заявку на получение ипотеки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Начиная с 1 октября в "Дія" заработала программа получения льготной государственной ипотеки "єОселя". Она работала в тестовом режиме.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова руководитель по коммуникациям ПАО "Укрфинжилье" Анжелика Иванова.

По словам Ивановой, уже в текущем году программой смогут воспользоваться

  • военнослужащие;
  • правоохранители;
  • медицинские работники;
  • педагоги и научные работники, работающие в учреждениях государственной и коммунальной форм собственности.

"Тестовый режим заключается в том, что все заявки будут приниматься через "Дія". В настоящее время продолжается доработка всех технических нюансов для того, чтобы эта услуга работала максимально доступно, удобно для граждан как через портал, так и в телефоне. Сейчас она доступна только через портал. Призываем граждан немного подождать, чтобы воспользоваться услугой, которая будет работать по полной", - пояснила руководительница по коммуникациям ПАО.

В то же время Иванова затруднилась назвать точное количество квартир, которое удастся обеспечить до конца года.

"Но речь пойдет о сотнях квартир, возможно и о большем", – добавила она.

Уже с 2023 года программа будет доступна всем гражданам Украины.

Для того чтобы воспользоваться программой, необходимо быть платежеспособным и не владеть жильем, превышающим 52,5 кв. метры, не участвовать в других программах и не находиться под санкциями.

"По условиям программы, можно приобрести не более 52,5 кв. м на одного человека, плюс 21 кв. м на каждого следующего члена семьи. Это не должно быть жилье на временно оккупированных территориях и старше 10 лет, если говорим о городах миллионники. Это может быть и "вторичное жилье", - сказала представитель "Укрфинжилья".

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