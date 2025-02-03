У "Дії" можна буде отримати направлення до лікаря, рецепти на ліки і не тільки

Українці зможуть отримувати додаткові послуги у застосунку "Дія". Там з'являться електронні направлення до лікаря, рецепти на ліки та інші медичні повідомлення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Telegram.
"Уряд затвердив зміни до постанови. Скоро запустимо медичні пуші в "Дії", щоб ви не губили важливу інформацію серед купи смс у телефоні", - написав Федоров.
У "Дії" надходитимуть сповіщення про:
"Над сервісом працюватимемо спільно з МОЗ, а щойно запустимо медичні пуші - повідомлю в каналі. Стежте, щоб не пропустити", - зауважив він.
Раніше ми писали про те, що у "Дії" відновили доступ до ще одного сервісу. Батьки новонароджених знову можуть оформити всі необхідні документи через комплексну послугу "єМалятко". Тепер більше не потрібно витрачати час на черги та паперову бюрократію - усе доступно онлайн.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.