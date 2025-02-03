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В "Дії" можно будет получить направление к врачу, рецепты на лекарства и не только

Фото: министр цифровой трансформации Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украинцы смогут получать дополнительные услуги в приложении "Дія". Там появятся электронные направления к врачу, рецепты на лекарства и другие медицинские сообщения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.

"Правительство утвердило изменения в постановление. Скоро запустим медицинские пуши в "Дії", чтобы вы не теряли важную информацию среди кучи смс в телефоне", - написал Федоров.

В "Дії" будут поступать оповещения о:

  • номерах рецепта и коде погашения;
  • код направления к врачам;
  • запросы на доступ к данным, согласие на обработку персональных данных, утверждение плана лечения.

"Над сервисом будем работать совместно с Минздравом, а как только запустим медицинские пуши - сообщу в канале. Следите, чтобы не пропустить", - отметил он.

Ранее мы писали о том, что в "Дії" восстановили доступ к еще одному сервису. Родители новорожденных снова могут оформить все необходимые документы через комплексную услугу "еМалятко". Теперь больше не нужно тратить время на очереди и бумажную бюрократию - все доступно онлайн.

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