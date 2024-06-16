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Здоров'я в епоху діджиталу: як знайти сімейного лікаря онлайн

Неділя 16 червня 2024 09:46
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Здоров'я в епоху діджиталу: як знайти сімейного лікаря онлайн Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Українці можуть знайти сімейного лікаря не виходячи з дому. Для цього потрібно скористатися дашбордом Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги на сайті НСЗУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної служби здоровʼя України.

Знайти фахівця можна онлайн. На сайті НСЗУ є дашборд Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги. Там побачите перелік медичних закладів, які укладають декларації з пацієнтами. А також список лікарів і кількість укладених декларацій.

Як користуватися дашбордом

Щоб знайти медзаклад, у полі фільтрів оберіть область, населений пункт і форму власності закладу. В результаті побачите адреси й телефони закладів.

У полі фільтрів оберіть спеціалізацію лікаря (сімейний, педіатр, терапевт) або впишіть прізвище та ім'я фахівця, якого шукаєте. Відобразяться лікарі, кількість укладених декларацій та їх ліміт.

Якщо лікар не набрав ліміт, то не має права відмовити в укладенні декларації. Якщо ліміт досягнутий, то він самостійно вирішує, чи брати більше пацієнтів.

При зміні сімейного лікаря не потрібно розривати декларацію з попереднім - вона анулюється автоматично.

Якщо ви не маєте змоги скористатися дашбордом, зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ. Номер 16-77 є безкоштовним. Оператор контакт-центру допоможе знайти необхідну інформацію.

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