Дії Китаю щодо війни РФ проти України вплинуть на подальші відносини з ЄС, - Боррель

Він зазначив, що не збирається давати уроки чи поради Китаю, адже поважає його незалежність і суверенітет. Проте він зазначив, що ЄС буде надзвичайно важко, якщо не неможливо, підтримувати довірчі відносини з Китаєм, якщо Пекін не сприятиме пошуку для політичного вирішення війни, заснованого на виході Росії з української території.

"Нейтралітет перед лицем порушення міжнародного права не викликає довіри. Ми не просимо нікого приєднуватися до нашої позиції. Ми просто просимо визнати, що в цьому випадку мало місце серйозне порушення міжнародного права. Ось чому я вважаю, що було б корисно, якби президент Сі поговорив із президентом Зеленським і якби Китай надав більш значну гуманітарну допомогу постраждалому українському народу", - зазначив Боррель.

Він зауважив, що "блискавична війна", яку придумав російський диктатор Володимир Путін, закінчилася провалом. Так, країна-агресор намагається залучити Китай на свій бік. Відразу після того, як Пекін зобов’язався не розміщувати ядерну зброю за межами своєї території, Путін оголосив, що зробить це в Білорусі.

"Ми будемо особливо уважні до будь-яких кроків Китаю, щоб нарешті змусити російське керівництво прислухатися до здорового глузду. Як постійний член Ради Безпеки ООН, Китай несе велику відповідальність. Ми сподіваємося, що він задіє свій вплив, як вже зробив це, зокрема, на Близькому Сході, посприявши відновленню дипломатичних відносин між Саудівською Аравією та Іраном", - зазначив дипломат.

Боррель додав, що Європа зайняла свою позицію щодо України за власним вибором, і це ніяк не прояв "васалітету" щодо більшого геополітичного гравця - із натяком на Штати.

"Європа захищає Україну і готується одного дня прийняти її до своєї родини. Проте зараз в Україні вирішується і питання безпеки Європи. Тож ми продовжуємо підтримувати Україну усіма способами - військовою, фінансовою, політичною, дипломатичною, гуманітарною допомогою… Зрозумійте це: йде боротьба за нашу долю", - сказав дипломат.

Він також додав, що перед ЄС і Китаєм стоїть виклик, як налагодити конструктивні відносини, попри усі розбіжності, адже це в інтересах обох сторін і всього світу.