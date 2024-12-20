У "Дії" через маштабну кібератаку призупинено частину послуг: деталі

Через масштабну кібератаку на державні реєстри України низка сервісів у застосунку та на порталі "Дія" тимчасово недоступна. Фахівці працюють над відновленням роботи систем.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Дію".
Через атаку тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів. Це вплинуло на низку послуг у застосунку та на порталі "Дія".
19 грудня відбулася одна з наймасштабніших зовнішніх кібератак на державні реєстри України. Як повідомила міністр юстиції Ольга Стефанішина, атака була організована російськими хакерами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави.
Вона наголосила, що команда координує дії з іншими службами, щоб якнайшвидше усунути наслідки атаки та відновити нормальну роботу.
"Вже точно зрозуміло, що атака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави", - зазначила Ольга Стефанішина у Facebook.
У зв’язку з технічними роботами низка послуг у "Дії" тимчасово недоступна. Однак важливо зазначити, що "Дія" не зберігає персональні дані, а лише підтягує інформацію з державних реєстрів, тому особисті дані користувачів у безпеці.
Нагадаємо, що через технічний збій у роботі державних реєстрів сервісні центри МВС тимчасово призупинили надання деяких послуг.