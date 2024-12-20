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У "Дії" через маштабну кібератаку призупинено частину послуг: деталі

Фото: у "Дії" тимчасово недоступна частина сервісів (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко

Через масштабну кібератаку на державні реєстри України низка сервісів у застосунку та на порталі "Дія" тимчасово недоступна. Фахівці працюють над відновленням роботи систем.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Дію".

Через атаку тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів. Це вплинуло на низку послуг у застосунку та на порталі "Дія".

Які сервіси тимчасово недоступні

  • Реєстрація, внесення змін, закриття ФОП;
  • Реєстрація ТОВ та перехід на модельний статут;
  • Витяги з ЄДР та інформаційна довідка з ДРРП;
  • Реєстрація права власності на майно;
  • Будівельні послуги;
  • Перереєстрація авто;
  • Шлюб онлайн та заяви про шлюб;
  • Допомога особам з інвалідністю, дітям, одиноким батькам, при усиновленні;
  • Кредити для ВПО, програми "єОселя" та "єВідновлення";
  • Повідомлення про пошкоджене чи знищене майно;
  • Міжнародний реєстр збитків.

Як реагує держава

19 грудня відбулася одна з наймасштабніших зовнішніх кібератак на державні реєстри України. Як повідомила міністр юстиції Ольга Стефанішина, атака була організована російськими хакерами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави.

Вона наголосила, що команда координує дії з іншими службами, щоб якнайшвидше усунути наслідки атаки та відновити нормальну роботу.

"Вже точно зрозуміло, що атака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави", - зазначила Ольга Стефанішина у Facebook.

Як це впливає на користувачів

У зв’язку з технічними роботами низка послуг у "Дії" тимчасово недоступна. Однак важливо зазначити, що "Дія" не зберігає персональні дані, а лише підтягує інформацію з державних реєстрів, тому особисті дані користувачів у безпеці.

Нагадаємо, що через технічний збій у роботі державних реєстрів сервісні центри МВС тимчасово призупинили надання деяких послуг.

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КібератакаДія