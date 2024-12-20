У "Дії" через маштабну кібератаку призупинено частину послуг: деталі

Через атаку тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів. Це вплинуло на низку послуг у застосунку та на порталі "Дія".

Які сервіси тимчасово недоступні

Реєстрація, внесення змін, закриття ФОП;

Реєстрація ТОВ та перехід на модельний статут;

Витяги з ЄДР та інформаційна довідка з ДРРП;

Реєстрація права власності на майно;

Будівельні послуги;

Перереєстрація авто;

Шлюб онлайн та заяви про шлюб;

Допомога особам з інвалідністю, дітям, одиноким батькам, при усиновленні;

Кредити для ВПО, програми "єОселя" та "єВідновлення";

Повідомлення про пошкоджене чи знищене майно;

Міжнародний реєстр збитків.

Як реагує держава

19 грудня відбулася одна з наймасштабніших зовнішніх кібератак на державні реєстри України. Як повідомила міністр юстиції Ольга Стефанішина, атака була організована російськими хакерами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави.

Вона наголосила, що команда координує дії з іншими службами, щоб якнайшвидше усунути наслідки атаки та відновити нормальну роботу.

"Вже точно зрозуміло, що атака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави", - зазначила Ольга Стефанішина у Facebook.

Як це впливає на користувачів

У зв’язку з технічними роботами низка послуг у "Дії" тимчасово недоступна. Однак важливо зазначити, що "Дія" не зберігає персональні дані, а лише підтягує інформацію з державних реєстрів, тому особисті дані користувачів у безпеці.