В "Дії" из-за масштабной кибератаки приостановлена часть услуг: детали

Из-за атаки временно приостановлена работа Единых и Государственных реестров. Это повлияло на ряд услуг в приложении и на портале "Дія".

Какие сервисы временно недоступны

Регистрация, внесение изменений, закрытие ФОП;

Регистрация ООО и переход на модельный устав;

Выписки из ЕГР и информационная справка из ГРРП;

Регистрация права собственности на имущество;

Строительные услуги;

Перерегистрация авто;

Брак онлайн и заявления о браке;

Помощь лицам с инвалидностью, детям, одиноким родителям, при усыновлении;

Кредиты для ВПЛ, программы "єОселя" и "єВідновлення";

Сообщение о поврежденном или уничтоженном имуществе;

Международный реестр убытков.

Как реагирует государство

19 декабря состоялась одна из самых масштабных внешних кибератак на государственные реестры Украины. Как сообщила министр юстиции Ольга Стефанишина, атака была организована российскими хакерами с целью нарушить работу критически важной инфраструктуры государства.

Она подчеркнула, что команда координирует действия с другими службами, чтобы как можно быстрее устранить последствия атаки и восстановить нормальную работу.

"Уже точно понятно, что атака осуществлялась россиянами с целью нарушить работу критически важной инфраструктуры государства", - отметила Ольга Стефанишина в Facebook.

Как это влияет на пользователей

В связи с техническими работами ряд услуг в "Дії" временно недоступен. Однако важно отметить, что "Дія" не хранит персональные данные, а лишь подтягивает информацию из государственных реестров, поэтому личные данные пользователей в безопасности.