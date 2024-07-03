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Діятимуть 3 черги графіків відключень. "Укренерго" описало ситуацію зі світлом

Ілюстративне зобравження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 3 липня, з 13:00 діятимуть 3 черги графіків погодинних відключень. У вечірні години ймовірно залучатиметься аварійна допомога з сусідніх європейських країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".

До 13:00 сьогодні діятимуть 2 черги графіків погодинних відключень. Після діятимуть вже 3 черги. 

Як пояснило "Укренерго", причина застосування графіків відключень полягає в наслідках від 8 ракетних та дронових ударів російських терористів по українських електростанціях. Наразі втрати енергосистеми перевищують 9ГВт потужності, що еквівалентно споживанню у пікові години влітку Нідерландів або разом Словаччини та країн Балтії

Зокрема у вечірні години планується аварійне постачання електроенергії з сусідніх європейських країн.

Відключення світла

Станом на ранок без світла залишаються 524 населених пункти. Серед причин: наслідки від бойових дій та негоди, а також технічні причини, які пов’язані із впливом спеки. 

Ситуація зі світлом в Україні 

Протягом останніх місяців Російська Федерація посилила масовані обстріли по території України. Зокрема під удар потрапляли об'єкти енергетичної інфраструктури країни. Внаслідок дефіциту в енергосистемі побутовим споживачам та бізнесу почали повертати графіки відключень світла.

Як відзначав генеральний директор  енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко, цієї зими відключення світла в Україні можуть бути й по 12 годин.  

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Укренерго