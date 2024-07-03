Ограничения будут действовать целый день, будет привлекаться аварийная помощь, - "Укрэнерго"

Сегодня, 3 июля, с 13:00 будут действовать 3 очереди графиков почасовых отключений. В вечерние часы вероятно будет привлекаться аварийная помощь из соседних европейских стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".

До 13:00 сегодня будут действовать 2 очереди графиков почасовых отключений. После будут действовать уже 3 очереди.

Как пояснило "Укрэнерго", причина применения графиков отключений заключается в последствиях от 8 ракетных и дроновых ударов российских террористов по украинским электростанциям. Сейчас потери энергосистемы превышают 9ГВт мощности, что эквивалентно потреблению в пиковые часы летом Нидерландов или вместе Словакии и стран Балтии.

В частности, в вечерние часы планируется аварийная поставка электроэнергии из соседних европейских стран.

Отключение света

По состоянию на утро без света остаются 524 населенных пункта. Среди причин: последствия от боевых действий и непогоды, а также технические причины, связанные с влиянием жары.

Ситуация со светом в Украине

В течение последних месяцев Российская Федерация усилила массированные обстрелы по территории Украины. В частности под удар попадали объекты энергетической инфраструктуры страны. Вследствие дефицита в энергосистеме бытовым потребителям и бизнесу начали возвращать графики отключений света.

Как отмечал генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко, этой зимой отключения света в Украине могут быть и по 12 часов.