Діятиму нахабно. Солдат РФ скаржиться на відсутність належних виплат, - ГУР

Російський військовий у перехопленні ГУР поскаржився дружині на порожні обіцянки щодо належних йому виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram головного управління розвідки МО України.

"Жодні гроші все ще не прийшли. Губернаторські якісь ще мають бути. Але нічого нема. Взагалі жерсть. І тут взагалі жодних кінців. Усі плечима тільки поводять, і все. Потрібно до прокуратури йти. Як тільки починаєш робити все це на повний голос, то відразу приходять гроші. Далі вже діятиму нахабно.", - йдеться у радіоперехопленні.

Раніше у перехопленні ГУР говорилося, що російські солдати з сьомої роти здали свою зброю офіцерам і пішли пішки з України до РФ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни скаржаться на фейкові пропагандистські новини про війну проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.