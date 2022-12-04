UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Діятиму нахабно. Солдат РФ скаржиться на відсутність належних виплат, - ГУР

Фото: солдат РФ поскаржився на відсутність належних виплат (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російський військовий у перехопленні ГУР поскаржився дружині на порожні обіцянки щодо належних йому виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram головного управління розвідки МО України.

"Жодні гроші все ще не прийшли. Губернаторські якісь ще мають бути. Але нічого нема. Взагалі жерсть. І тут взагалі жодних кінців. Усі плечима тільки поводять, і все. Потрібно до прокуратури йти. Як тільки починаєш робити все це на повний голос, то відразу приходять гроші. Далі вже діятиму нахабно.", - йдеться у радіоперехопленні.

Раніше у перехопленні ГУР говорилося, що російські солдати з сьомої роти здали свою зброю офіцерам і пішли пішки з України до РФ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни скаржаться на фейкові пропагандистські новини про війну проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війська РФВторгнення Росії до УкраїниГлавное управление разведки