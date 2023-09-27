UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Діяли під виглядом волонтерів. У Харкові шахраї обкрадали літніх людей

Фото: руки у наручниках (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові та інших містах діяло злочинне угруповання, яке під виглядом волонтерів обкрадало та грабувало літніх людей. Зловмисників затримано, і вони постануть перед судом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Як було встановлено слідством, учасники організованої групи, до складу якої входили особи ромської національності, обкрадали та грабували людей похилого віку, видаючи себе за волонтерів.

Яка схема

Зазначається, що у липні минулого року 23-річна жінка розробила план незаконного збагачення, до якого залучила ще дві жінки та чоловік. Зловмисники діяли у Харкові та Лозовій, а також на території Київської та Дніпропетровської областей з липня 2022 року по червень 2023 року.

За даними слідства, жертвами обвинувачених були люди похилого віку.

"Зловмисники приходили до людей похилого віку додому і представлялися волонтерами, які роздають гуманітарну допомогу", - розповіли в прокуратурі.

Наразі стосовно чотирьох фігурантів облпрокуратурою було затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за фактами крадіжок та пограбувань, скоєних організованою групою (ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186 КК України).

 

Шахраї, які промишляли у Харкові, тепер постануть перед судом (фото: https://t.me/prokuratura_kharkiv/10930)

Раніше у міській раді Чугуєва Харківської області попереджали, що в регіоні шахраї ходять по квартирах та будинках мешканців та видають себе за держслужбовців - зловмисники пропонують "допомогу" в отриманні коштів за програмою "єВідновлення".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
шахраїхарков