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Действовали под видом волонтеров. В Харькове мошенники обворовывали пожилых людей

Фото: руки в наручниках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове и других городах действовала преступная группировка, которая под видом волонтеров обворовывала и грабила пожилых людей. Злоумышленники задержаны, и они предстанут перед судом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Как было установлено следствием, участники организованной группы, в состав которой входили лица ромской национальности, обворовывали и грабили пожилых людей, выдавая себя за волонтеров.

Какая схема

Отмечается, что в июле прошлого года 23-летняя женщина разработала план незаконного обогащения, к которому привлекла еще две женщины и мужчина. Злоумышленники действовали в Харькове и Лозовой, а также на территории Киевской и Днепропетровской областей с июля 2022 по июнь 2023 года.

По данным следствия, жертвами обвиняемых были пожилые люди.

"Злоумышленники приходили к пожилым людям домой и представлялись волонтерами, раздающими гуманитарную помощь", - рассказали в прокуратуре.

Теперь в отношении четырех фигурантов облпрокуратурой был утвержден и направлен в суд обвинительный акт по фактам краж и грабежей, совершенных организованной группой (ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186 УК Украины).

 

Мошенники, которые промышляли в Харькове, теперь предстанут перед судом (фото: https://t.me/prokuratura_kharkiv/10930)

Ранее в городском совете Чугуева Харьковской области предупреждали, что в регионе мошенники ходят по квартирам и домам жителей и выдают себя за госслужащих - злоумышленники предлагают "помощь" в получении средств по программе "єВідновлення".

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