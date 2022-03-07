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В "Дія" запустили заявки на 6500 гривен для тех, кто потерял работу из-за войны

Автор: Александр Белоус

В "Дія" запустили заявки на 6500 гривен для тех, кто потерял работу из-за войны. Заявки можно подать в тех городах, где люди потеряли возможность работать или вести бизнес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал руководитель по развитию электронных услуг у Мінцифри Мстислав Баник в эфире Украина 24.

"Мы запустили сервис. Люди могут подаваться на помощь в размере 6,5 тысяч гривен, в тех городах, где люди потеряли возможность работать или вести бизнес", - сказал он.

Напомним, Кабинет министров принял постановление предоставление в 2022 году единовременной материальной помощи в 6,5 тысяч гривен. Пособие выплачивается из-за потери зарплаты вследствие проведения боевых действий.

Согласно документу, на эти цели из резервного фонда госбюджета выделяется 21,9 млрд гривен. Средства будут выплачиваться в рамках программы єПідтримка.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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