В "Дія" запустили заявки на 6500 гривен для тех, кто потерял работу из-за войны. Заявки можно подать в тех городах, где люди потеряли возможность работать или вести бизнес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал руководитель по развитию электронных услуг у Мінцифри Мстислав Баник в эфире Украина 24 .

"Мы запустили сервис. Люди могут подаваться на помощь в размере 6,5 тысяч гривен, в тех городах, где люди потеряли возможность работать или вести бизнес", - сказал он.

Напомним, Кабинет министров принял постановление предоставление в 2022 году единовременной материальной помощи в 6,5 тысяч гривен. Пособие выплачивается из-за потери зарплаты вследствие проведения боевых действий.

Согласно документу, на эти цели из резервного фонда госбюджета выделяется 21,9 млрд гривен. Средства будут выплачиваться в рамках программы єПідтримка.