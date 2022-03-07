В "Дія" запустили заявки на 6500 гривень для тих, хто втратив роботу через війну. Заявки можна подавати в тих містах де люди втратили можливість працювати або вести бізнес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву, яку зробив керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік в ефірі Україна 24 .

"Ми запустили сервіс.Люди можуть подаваться на допомогу в розмірі 6,5 тисяч гривень, в тих містах де люди втратили можливість працювати або вести бізнес", - сказав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив постанову що надання у 2022 році одноразової матеріальної допомоги у 6,5 тисяч гривень. Допомога виплачується через втрату зарплати внаслідок проведення бойових дій.

Згідно з документом, на ці цілі з резервного фонду держбюджету виділяється 21,9 млрд гривень. Кошти будуть виплачуватися в рамках програми єПідтримка.