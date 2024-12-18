"Дія" запускає бета-тест нових послуг для ветеранів та їхніх родин: як долучитися

Міністерство цифрової трансформації України запустило бета-тестування двох нових послуг на порталі "Дія", які спрощують оформлення важливих документів для ветеранів війни та їхніх родин. Нововведення спрямовані на те, щоб позбавити людей бюрократичних перепон і допомогти максимально швидко отримати потрібні статуси.

Що тестують

Статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Ця послуга доступна для ветеранів, які мають довідку про участь у бойових діях і довідку МСЕК про інвалідність.

Ця послуга доступна для ветеранів, які мають довідку про участь у бойових діях і довідку МСЕК про інвалідність. Статус особи члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни Сервіс доступний для членів родин загиблих захисників і захисниць України: чоловіків, дружин, батьків, синів або дочок.

Нові послуги дозволяють:

Скоротити час оформлення документів.

Захистити від можливих помилок і підробок.

Спростити процедури, зробивши їх зручними й доступними.

Бета-тестування - це шанс першими скористатися сервісами та допомогти покращити їх для всіх українців.

Як долучитися

Якщо ви ветеран війни й маєте відповідні документи, подавайте заявку на тестування статусу особи з інвалідністю.

Якщо ви член родини загиблого ветерана, долучайтеся до тестування статусу члена сім’ї.

Долучитися до тестування можна за посиланням на порталі "Дія".