"Дія" запускає бета-тест нових послуг для ветеранів та їхніх родин: як долучитися

Українцям пропонують протестувати нові послуги в "Дії" для ветеранів війни та їхнім родинам. Статус особи з інвалідністю внаслідок війни та статус члена сім'ї загиблого ветерана можна буде отримати онлайн.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Дію".
Міністерство цифрової трансформації України запустило бета-тестування двох нових послуг на порталі "Дія", які спрощують оформлення важливих документів для ветеранів війни та їхніх родин. Нововведення спрямовані на те, щоб позбавити людей бюрократичних перепон і допомогти максимально швидко отримати потрібні статуси.
Нові послуги дозволяють:
Бета-тестування - це шанс першими скористатися сервісами та допомогти покращити їх для всіх українців.
Долучитися до тестування можна за посиланням на порталі "Дія".
Нагадаємо, що найближчим часом в "Дії" з'явиться можливість автоматично оформлювати статус учасника бойових дій (УБД), а також осіб з інвалідністю внаслідок війни.