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"Дія" запускає бета-тест нових послуг для ветеранів та їхніх родин: як долучитися

Фото: Дія спрощує доступ до статусів для ветеранів і їхніх близьких (diia.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

Українцям пропонують протестувати нові послуги в "Дії" для ветеранів війни та їхнім родинам. Статус особи з інвалідністю внаслідок війни та статус члена сім'ї загиблого ветерана можна буде отримати онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Дію".

Міністерство цифрової трансформації України запустило бета-тестування двох нових послуг на порталі "Дія", які спрощують оформлення важливих документів для ветеранів війни та їхніх родин. Нововведення спрямовані на те, щоб позбавити людей бюрократичних перепон і допомогти максимально швидко отримати потрібні статуси.

Що тестують

  • Статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Ця послуга доступна для ветеранів, які мають довідку про участь у бойових діях і довідку МСЕК про інвалідність.
  • Статус особи члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни Сервіс доступний для членів родин загиблих захисників і захисниць України: чоловіків, дружин, батьків, синів або дочок.

Нові послуги дозволяють:

  • Скоротити час оформлення документів.
  • Захистити від можливих помилок і підробок.
  • Спростити процедури, зробивши їх зручними й доступними.

Бета-тестування - це шанс першими скористатися сервісами та допомогти покращити їх для всіх українців.

Як долучитися

  • Якщо ви ветеран війни й маєте відповідні документи, подавайте заявку на тестування статусу особи з інвалідністю.
  • Якщо ви член родини загиблого ветерана, долучайтеся до тестування статусу члена сім’ї.

Долучитися до тестування можна за посиланням на порталі "Дія".

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