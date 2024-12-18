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"Дія" запускает бета-тест новых услуг для ветеранов и их семей: как присоединиться

Фото: Дія упрощает доступ к статусам для ветеранов и их близких (diia.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

Украинцам предлагают протестировать новые услуги в "Дії" для ветеранов войны и их семьям. Статус лица с инвалидностью вследствие войны и статус члена семьи погибшего ветерана можно будет получить онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Министерство цифровой трансформации Украины запустило бета-тестирование двух новых услуг на портале "Дія", которые упрощают оформление важных документов для ветеранов войны и их семей. Нововведения направлены на то, чтобы избавить людей от бюрократических преград и помочь максимально быстро получить нужные статусы.

Что тестируют

  • Статус лица с инвалидностью в результате войны. Эта услуга доступна для ветеранов, которые имеют справку об участии в боевых действиях и справку МСЭК об инвалидности.
  • Статус лица члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны Сервис доступен для членов семей погибших защитников и защитниц Украины: мужей, жен, отцов, сыновей или дочерей.

Новые услуги позволяют:

  • Сократить время оформления документов.
  • Защитить от возможных ошибок и подделок.
  • Упростить процедуры, сделав их удобными и доступными.

Бета-тестирование - это шанс первыми воспользоваться сервисами и помочь улучшить их для всех украинцев.

Как присоединиться

  • Если вы ветеран войны и имеете соответствующие документы, подавайте заявку на тестирование статуса лица с инвалидностью.
  • Если вы член семьи погибшего ветерана, присоединяйтесь к тестированию статуса члена семьи.

Приобщиться к тестированию можно по ссылке на портале "Дія".

 

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