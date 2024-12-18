"Дія" запускает бета-тест новых услуг для ветеранов и их семей: как присоединиться

Украинцам предлагают протестировать новые услуги в "Дії" для ветеранов войны и их семьям. Статус лица с инвалидностью вследствие войны и статус члена семьи погибшего ветерана можно будет получить онлайн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
Министерство цифровой трансформации Украины запустило бета-тестирование двух новых услуг на портале "Дія", которые упрощают оформление важных документов для ветеранов войны и их семей. Нововведения направлены на то, чтобы избавить людей от бюрократических преград и помочь максимально быстро получить нужные статусы.
Новые услуги позволяют:
Бета-тестирование - это шанс первыми воспользоваться сервисами и помочь улучшить их для всех украинцев.
Приобщиться к тестированию можно по ссылке на портале "Дія".
Напомним, что в ближайшее время в "Дії" появится возможность автоматически оформлять статус участника боевых действий (УБД), а также лиц с инвалидностью в результате войны.