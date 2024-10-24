Дозвіл на зброю і не лише. В "Дії" з'явиться 6 нових послуг: список

Найближчим часом в застосунку "Дія" з'являться ще шість нових послуг. Серед них - відображення дозволу на зброю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
Після нещодавнього запуску послуги "шлюб онлайн" і Нацкешбеку, кілька днів тому було додано рекрутинг у топові підрозділи БпЛА. Майже щотижня "Дія" запускає нові сервіси і невпинно працює над їх розширенням.
Ось короткий список того, що скоро стане доступним:
Частина з цих послуг буде доступна вже зовсім скоро, а над іншими ще ведеться робота з бюрократичними процедурами. Про всі оновлення команда "Дія" буде інформувати через соцмережі.
Нагадаємо,що молоді українські підприємці до 25 років можуть подати заявку на отримання грантів до 150 000 грн для відкриття власного бізнесу в межах програми "Власна Справа". Це можна зробити через портал "Дія".
Крім того, в Україні на початку жовтня Кабмін змінив порядок бронювання від мобілізації через "Дію".