Разрешение на оружие и не только. В "Дії" появится 6 новых услуг: список

В ближайшее время в приложении "Дія" появятся еще шесть новых услуг. Среди них - отображение разрешения на оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.
После недавнего запуска услуги "брак онлайн" и Нацкешбека, несколько дней назад был добавлен рекрутинг в топовые подразделения БПЛА. Почти каждую неделю "Дія" запускает новые сервисы и неустанно работает над их расширением.
Вот краткий список того, что скоро станет доступным:
Часть этих услуг станет доступной уже очень скоро, а над другими еще ведется работа с бюрократическими процедурами. О всех обновлениях команда "Дія" будет информировать через соцсети.
Напомним, что молодые украинские предприниматели до 25 лет могут подать заявку на получение грантов до 150 000 грн для открытия собственного бизнеса в рамках программы "Свое Дело". Это можно сделать через портал "Дія".
Кроме того, в Украине в начале октября Кабмин изменил порядок бронирования от мобилизации через "Дія".