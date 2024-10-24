Разрешение на оружие и не только. В "Дії" появится 6 новых услуг: список

После недавнего запуска услуги "брак онлайн" и Нацкешбека, несколько дней назад был добавлен рекрутинг в топовые подразделения БПЛА. Почти каждую неделю "Дія" запускает новые сервисы и неустанно работает над их расширением.

Вот краткий список того, что скоро станет доступным:

Отображение разрешения на оружие. В приложении появятся данные об оружии и разрешениях на него, а также возможность заказать выписку из Единого реестра оружия.

В приложении появятся данные об оружии и разрешениях на него, а также возможность заказать выписку из Единого реестра оружия. еАкциз. Граждане смогут проверять легальность алкоголя и табака через приложение, где будет содержаться информация о продукции в электронной системе.

Граждане смогут проверять легальность алкоголя и табака через приложение, где будет содержаться информация о продукции в электронной системе. Мультишеринг. Эта функция позволит отправлять копии нескольких документов, включая справки, в несколько кликов.

Эта функция позволит отправлять копии нескольких документов, включая справки, в несколько кликов. Сервисы для бизнеса в рамках е-Предприниматель. "Дія" работает над цифровизацией деклараций и лицензий для предпринимателей, в частности, лицензий на выполнение противопожарных работ.

"Дія" работает над цифровизацией деклараций и лицензий для предпринимателей, в частности, лицензий на выполнение противопожарных работ. Сообщение о проблемах со связью. В период отключений электроэнергии эта важная услуга позволит сообщать об отсутствии связи, чтобы регулятор мог решить проблему.

В период отключений электроэнергии эта важная услуга позволит сообщать об отсутствии связи, чтобы регулятор мог решить проблему. Дія.Підпис для юридических лиц. Эта функция предоставит новые возможности для бизнеса, упрощая и ускоряя документооборот для учреждений и компаний.

Часть этих услуг станет доступной уже очень скоро, а над другими еще ведется работа с бюрократическими процедурами. О всех обновлениях команда "Дія" будет информировать через соцсети.