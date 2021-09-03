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В "Дия" появился новый способ авторизации: как он работает

Автор: Сергей Пышкин

Министерство цифровой трансформации Украины ввело новый способ авторизации в приложении "Дия". Для этого необходимо иметь биометрический загранпаспорт.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Telegram-канал приложения.

Отмечается, что это уже второй способ авторизации в приложении через NFC-чип (технология NFC, это способ передачи данных на очень коротком расстоянии, которая в смартфонах не превышает 10 сантиметров).

В случае, что у пользователя пока нет ID-карты, или же его банк еще не подключен к BankID, достаточно применить загранпаспорт, чтобы успешно пройти авторизацию.

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ДияКиев