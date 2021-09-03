В "Дії" з'явився новий спосіб авторизації: як він працює

Міністерство цифрової трансформації України запровадило новий спосіб авторизації в додатку "Дія". Для цього необхідно мати біометричний закордонний паспорт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Telegram-канал додатку.

Зазначається, що це вже другий спосіб авторизації в додатку через NFC-чип (Технологія NFC, це спосіб передачі даних на дуже короткій відстані, яка в смартфонах не перевищує 10 сантиметрів).

У випадку, що у користувача наразі немає ID-картки, або ж його банк ще не під’єднаний до BankID, достатньо застосувати закордонний паспорт, аби успішно пройти авторизацію.