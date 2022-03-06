В "Дія" появилось украинское телевидение

В приложении "Дія" появилось украинское телевидение "Дія.TV". Теперь украинцы имеют бесплатный доступ к новостям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации .

Сейчас "Дія.TV" транслирует марафон единства "Мы сильны вместе", к которому присоединились ведущие украинские телеканалы. Со временем появятся детский контент, развлекательные и информационные программы.

Трансляция телеканалов начнется автоматически. Новая услуга уже доступна пользователям IOS и Android.

"Чтобы не позволить оккупантам блокировать наше телевидение и сеять ложь, вместе со стриминговым сервисом Megogo запускаем онлайн-трансляцию украинских телеканалов в приложении "Дія" - "Дія.TV". Благодаря ему украинцы будут иметь бесплатный доступ к новостям в любом месте и в любое время", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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