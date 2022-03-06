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У "Дія" з'явилося українське телебачення

Автор: Валерія Поліщук

У додатку "Дія" з'явилося українське телебачення "Дія.TV". тепер українці мають безкоштовний доступ до новин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства цифрової трансформації.

"Щоб не дозволити окупантам блокувати наше телебачення і сіяти брехню, разом зі стрімінговим сервісом Megogo запускаємо онлайн-трансляцію українських телеканалів у додатку "Дія" - "Дія.TV". завдяки йому українці матимуть безкоштовний доступ до новин в будь-якому місці і в будь-який час", - йдеться в повідомленні.

Щоб скористатися послугою необхідно:

  • оновити додаток"Дія".
  • зайди в розділ"Послуги".
  • вибрати "Дія.TV".

Трансляція телеканалів розпочнеться автоматично. Нова послуга вже доступна користувачам IOS і Android.

Зараз "Дія.TV" транслює марафон єдності" ми сильні разом", до якого приєдналися провідні українські телеканали. Згодом з'являться дитячий контент, розважальні та інформаційні програми.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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