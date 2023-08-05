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У "Дія" до понеділка не будуть доступні деякі послуги

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Субота 05 серпня 2023 18:21
У "Дія" до понеділка не будуть доступні деякі послуги Фото: У "Дія" до понеділка не будуть доступні деякі послуги (diia.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

На порталі "Дія" деякі послуги будуть недоступні до понеділка, 7 серпня. Зокрема, через технічні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Дія" в Telegram.

"У реєстрах актів цивільного стану проводять технічні роботи, тож пов'язані з ними послуги на порталі "Дія" будуть недоступні сьогодні з 18:00 до 07:00 понеділка (7.08)", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, не будуть доступні наступні сервіси:

  • заява про шлюб;
  • єМалятко;
  • дублікати та витяги про народження, смерть, реєстрацію, розірвання шлюбу й про зміну імені.

"Вже в понеділок послуги працюватимуть як завжди", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що батьки можуть оформити свідоцтво про народження дитини на порталі "Дія".

До того ж, українці можуть отримати довідку про місце проживання дитини до 14 років онлайн - також на порталі або у додатку "Дія".

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