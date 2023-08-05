ua en ru
Сб, 05 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В "Дія" до понедельника не будут доступны некоторые услуги

Новина українською →
Суббота 05 августа 2023 18:21
В "Дія" до понедельника не будут доступны некоторые услуги Фото: В "Дія" до понедельника не будут доступны некоторые услуги (diia.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

На портале "Дія" некоторые услуги будут недоступны до понедельника, 7 августа. В частности, из-за технических работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Дія" в Telegram.

"В реестрах актов гражданского состояния проводят технические работы, поэтому связанные с ними услуги на портале "Дія" будут недоступны сегодня с 18:00 до 07:00 понедельника (7.08)", - говорится в сообщении.

В частности, не будут доступны следующие сервисы:

  • заявление о браке;
  • єМалятко;
  • дубликаты и выписки о рождении, смерти, регистрации, расторжении брака и о смене имени.

"Уже в понедельник услуги будут работать как всегда", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что родители могут оформить свидетельство о рождении ребенка на портале "Дія" .

К тому же украинцы могут получить справку о месте проживания ребенка до 14 лет онлайн - также на портале или в приложении "Дія".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дія
NEWS
ВСУ продвигаются на Бердянском направлении и обстреливают тыл врага: карты боев ISW
ВСУ продвигаются на Бердянском направлении и обстреливают тыл врага: карты боев ISW
DAILY
Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена