В "Дія" можно получить статус безработного: пошаговая инструкция

В "Дія" появилась новая услуга для тех, кто потерял работу из-за войны. Благодаря ей можно оформить статус безработного и получать пособие.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
"Это все. Ожидайте, когда работники центра занятости обработают вашу заявку. Вы получите push-уведомление об этом в приложении", - пишет пресс-служба "Дія".
Напомним, РБК-Украина писало о новой функции в "Дія", которая получила название UNITED24. Благодаря ей, можно помочь финансами ВСУ.
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