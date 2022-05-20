RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В "Дія" можна отримати статус безробітного: покрокова інструкція

Фото: в "Дія" можна отримати статус безробітного (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В "Дія" з’явилась нова послуга для тих, хто втратив роботу через війну. Завдяки їй можна оформити статус безробітного та отримувати щомісячну допомогу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Як оформити статус безробітного в "Дія":

  • в першу чергу, перейдіть до вкладки "Послуги" й оберіть "Допомога по безробіттю";
  • далі можна обрати "Оформити статус безробітного", або ж "Скасувати статус безробітного";
  • після цього необхідно підтвердити факт того, що ви дійсно втратили роботу та не являєтесь студентом денної форми навчання;
  • далі ж необхідно обрати місце проживання, центр зайнятості;
  • вказати картку для виплати;
  • заповнити контактні дані;
  • в кінці ви підтверджуєте достовірність наведених данних та подаєте заявку.

"Це все. Очікуйте, коли працівники центру зайнятості оброблять вашу заявку. Ви отримаєте push-сповіщення про це в застосунку", - пише пресслужба "Дія".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про нову функцію в "Дія", яка отримала назву UNITED24. Завдяки їй, можна допомогти фінансами ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаДія