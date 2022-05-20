В "Дія" можна отримати статус безробітного: покрокова інструкція

В "Дія" з’явилась нова послуга для тих, хто втратив роботу через війну. Завдяки їй можна оформити статус безробітного та отримувати щомісячну допомогу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
"Це все. Очікуйте, коли працівники центру зайнятості оброблять вашу заявку. Ви отримаєте push-сповіщення про це в застосунку", - пише пресслужба "Дія".
Нагадаємо, РБК-Україна писало про нову функцію в "Дія", яка отримала назву UNITED24. Завдяки їй, можна допомогти фінансами ЗСУ.
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