В Україні може з’явитися найбільший в Європі вербовий ліс: де саме і як скоро

Після підриву дамби Каховського водосховища на місці водосховища швидко виростають вербові ліси. Вони стали новою екосистемою в цьому регіоні.
Про це в матеріалі РБК-Україна розповів еколог та геоботанік Яків Дідух.
Після підриву дамби Каховського водосховища росіянами в червні 2023 року екосистема водосховища зазнала значних змін. Проте, попри прогнози пилових бур, ситуація склалась інакше - почала активно рости верба.
Завдяки рясному проростанню насіння цієї рослини у літній період, вже восени верба досягала рекордних 2 метрів.
Досягнувши таких розмірів на площі до одного квадратного метра, ці дерева показали неймовірний ріст завдяки багатим мулам, що сприяли їх швидкому розвитку. На осінь 2024 року верби вже виросли до 5 метрів.
Вербові ліси кругом були знищені, в Європі їх охороняють. І якщо вдасться відновити той ліс, то це буде найбільший в Європі вербовий масив.
Водночас ці ліси мають особливу цінність. За даними еколога, в таких лісах живуть до 60 видів птахів та понад 450 видів комах, включаючи рідкісні види.
Однак є й серйозна загроза. Якщо територія буде знову затоплена, це може завдати значної шкоди новоствореним вербовим лісам. Для екологів важливо зберегти ці заплавні ліси, які раніше були поширені на Великому Лугу.
Раніше у Верховній Раді заявили, що програма відновлення України після війни обов'язково має враховувати екологічний фактор.
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