В Україні може з’явитися найбільший в Європі вербовий ліс: де саме і як скоро

Після підриву дамби Каховського водосховища росіянами в червні 2023 року екосистема водосховища зазнала значних змін. Проте, попри прогнози пилових бур, ситуація склалась інакше - почала активно рости верба.

Завдяки рясному проростанню насіння цієї рослини у літній період, вже восени верба досягала рекордних 2 метрів.

Досягнувши таких розмірів на площі до одного квадратного метра, ці дерева показали неймовірний ріст завдяки багатим мулам, що сприяли їх швидкому розвитку. На осінь 2024 року верби вже виросли до 5 метрів.

Вербові ліси кругом були знищені, в Європі їх охороняють. І якщо вдасться відновити той ліс, то це буде найбільший в Європі вербовий масив.

Водночас ці ліси мають особливу цінність. За даними еколога, в таких лісах живуть до 60 видів птахів та понад 450 видів комах, включаючи рідкісні види.

Однак є й серйозна загроза. Якщо територія буде знову затоплена, це може завдати значної шкоди новоствореним вербовим лісам. Для екологів важливо зберегти ці заплавні ліси, які раніше були поширені на Великому Лугу.