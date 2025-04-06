В Украине может появиться самый большой в Европе ивовый лес: где именно и как скоро

После подрыва дамбы Каховского водохранилища россиянами в июне 2023 года экосистема водохранилища претерпела значительные изменения. Однако, несмотря на прогнозы пылевых бурь, ситуация сложилась иначе - начала активно расти ива.

Благодаря обильному прорастанию семян этого растения в летний период, уже осенью ива достигала рекордных 2 метров.

Достигнув таких размеров на площади до одного квадратного метра, эти деревья показали невероятный рост благодаря богатым илам, которые способствовали их быстрому развитию. На осень 2024 года ивы уже выросли до 5 метров.

Ивовые леса кругом были уничтожены, в Европе их охраняют. И если удастся восстановить тот лес, то это будет самый большой в Европе ивовый массив.

В то же время эти леса имеют особую ценность. По данным эколога, в таких лесах живут до 60 видов птиц и более 450 видов насекомых, включая редкие виды.

Однако есть и серьезная угроза. Если территория будет снова затоплена, это может нанести значительный ущерб вновь созданным ивовым лесам. Для экологов важно сохранить эти пойменные леса, которые ранее были распространены на Великом Лугу.