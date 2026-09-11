"Диво-зброя" не полетіла: Росія скасувала запуск гіперзвукової ракети "Авангард"

Ракета "Авангард" знову не полетіла

Російський диктатор Володимир Путін обіцяв запуск гіперзвукової ракети "Авангард" ще у 2018 році як одного з шести видів "диво-зброї".

Судячи з відкритих даних, випробування "Авангарду" було заплановано на 3-5 вересня.

Тест мав відбутися на полігоні "Домбровський" в Оренбурзькій області, де розташована єдина озброєна цими ракетами дивізія РВСН, пише Павло Подвиг, старший науковий співробітник Інституту ООН із дослідження проблем роззброєння

На дати пуску Росія випустила повідомлення NOTAM для пілотів, що закриває для польотів небезпечні райони. При цьому в Домбровському воно охоплювало саме зону шахт із "Авангардами".

Також для польотів було закрито зони:

в Тюменській області,

в ХМАО, де очікувалося падіння частин ракети,

полігону Кура на Камчатці, куди бойовий блок ракети мав приземлитися, щоб вразити умовну ціль.

Про майбутній запуск також попереджали мешканців:

Вікулівського,

Вагайського,

Сорокинського районів Тюменської області.

Основною датою називалося 3 вересня, резервною - 4 вересня.

Проте пуск міжконтинентальної балістичної ракети УР-100Н УТТХ із гіперзвуковим плануючим блоком "Авангард" не відбувся. Якби він був успішним, влада зробила б публічне оголошення, пише експерт.

Чому не було запуску

При цьому невдалого пуску теж швидше не було, вважає експерт. У цьому випадку влада негайно скасувала б NOTAM, а це не сталося.

"Судячи з усього, Росія планувала запустити "Авангард" з Домбровського на Куру, але була змушена скасувати тест з якоїсь причини", - каже експерт. Також він додав, що найближчим часом слід очікувати нової спроби.

Що відомо про "Авангард"

Останній успішний запуск "Авангарду" відбувся у грудні 2018 року. Тоді Путін стверджував, що вона "не має аналогів у світі взагалі" і тому невразлива для систем ПРО.

Юрій Борисов, який займав тоді посаду голови "Роскосмосу", говорив, що "Авангард" розганяється до 27 махів. Це більше за першу космічну швидкість (23,2 маху). Тож, якщо об'єкт її перевищить, то просто улетить у відкритий космос.

На думку експертів SIPRI, ракета справді існує і стоїть на озброєнні, на відміну, наприклад, від:

"диво-торпеди" "Посейдон", нібито здатної викликати радіоактивне цунамі,

ракети з ядерним двигуном "Буревісник", що провалилася понад 10 разів під час запусків.

За даними SIPRI, на початок 2026 Росія мала на озброєнні 12 "Авангардів" з дальністю 10 тисяч кілометрів і однією боєголовкою у кожного.