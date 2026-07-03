Диво-порятунок у Венесуелі: чоловік вижив після 8 днів під 140 тоннами завалів

До цієї надскладної операції були залучені місцеві та міжнародні рятувальні команди.

Вони об'єднали зусилля, щоб дістати з-під 140 тонн завалів Ернана Гіля - чоловік понад 8 днів чекав на порятунок.

Наразі життю Ернана Гіля нічого не загрожує (Фото: Getty Images)

У момент землетрусу він перебував на робочому місці в невеликій бетонній споруді, що знаходилася в підземній частині паркінгу. Саме воно стало для нього своєрідним укриттям і захистило від близько 140 тонн бетонних уламків, що обвалилися навколо.

Під час рятувальної операції фахівці кілька разів прокладали спеціальні проходи до потерпілого, однак частина з них обвалювалася. Це створювало додаткову загрозу як для самого чоловіка, так і для рятувальників.

Один із представників Червоного Хреста розповів ЗМІ, що Гіль відчайдушно боровся за своє життя й ніколи не падав духом:

"Він сам підбадьорював нас, казав продовжувати роботу. Він упізнавав членів нашої команди та говорив: "Як добре, що ви повернулися і знову поруч зі мною".

Найбільше рятувальників шокувало те, що чоловік дивом уникнув серйозних травм.