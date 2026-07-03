Диво-порятунок у Венесуелі: чоловік вижив після 8 днів під 140 тоннами завалів

Рятувальники змогли дістати 44-річного чоловіка з-під завалів дев'ятиповерхової будівлі у Венесуелі. Він провів там 8 днів провів після потужних землетрусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.
До цієї надскладної операції були залучені місцеві та міжнародні рятувальні команди.
Вони об'єднали зусилля, щоб дістати з-під 140 тонн завалів Ернана Гіля - чоловік понад 8 днів чекав на порятунок.
Наразі життю Ернана Гіля нічого не загрожує (Фото: Getty Images)
У момент землетрусу він перебував на робочому місці в невеликій бетонній споруді, що знаходилася в підземній частині паркінгу. Саме воно стало для нього своєрідним укриттям і захистило від близько 140 тонн бетонних уламків, що обвалилися навколо.
Під час рятувальної операції фахівці кілька разів прокладали спеціальні проходи до потерпілого, однак частина з них обвалювалася. Це створювало додаткову загрозу як для самого чоловіка, так і для рятувальників.
Один із представників Червоного Хреста розповів ЗМІ, що Гіль відчайдушно боровся за своє життя й ніколи не падав духом:
"Він сам підбадьорював нас, казав продовжувати роботу. Він упізнавав членів нашої команди та говорив: "Як добре, що ви повернулися і знову поруч зі мною".
Найбільше рятувальників шокувало те, що чоловік дивом уникнув серйозних травм.
Як уже повідомляло РБК-Україна, 24 червня частину країни сколихнули одразу два землетруси. Перший магнітудою 7,2, а другий - 7,5.
Місцева влада заявила, що багато будинків пошкоджено та зруйновано. А в ООН повідомили, що загальні збитки стихійного лиха сягнули вже 6,7 млрд доларів.
Кількість загиблих та потерпілих продовжує стрімко збільшуватися. Багатьох людей досі не можуть відшукати під завалами.
На тлі останніх подій ВООЗ почала бити на сполох через потенційні спалахи захворювань. Річ у тім, що перевантажені та пошкоджені медустанови Венесуели не встигають справлятися з наслідками землетрусів.