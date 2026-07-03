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Чудо-спасение в Венесуэле: мужчина выжил после 8 дней под 140 тоннами завалов

10:42 03.07.2026 Пт
2 мин
Спасатели шокированы его состоянием
aimg Юлия Капитонова
Фото: В Венесуэле спасли мужчину, который 8 дней был под завалами после землетрясений (Getty Images)

Спасатели смогли достать 44-летнего мужчину из-под завалов девятиэтажного здания в Венесуэле. Он провел там 8 дней провел после мощных землетрясений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

К этой сверхсложной операции были привлечены местные и международные спасательные команды.

Они объединили усилия, чтобы достать из-под 140 тонн завалов Эрнана Гиля - мужчина более 8 дней ждал спасения.

Сейчас жизни Эрнана Гиля ничего не угрожает (Фото: Getty Images)

В момент землетрясения он находился на рабочем месте в небольшом бетонном сооружении в подземной части паркинга. Именно оно стало для него своеобразным укрытием и защитило от около 140 тонн бетонных обломков.

Во время спасательной операции специалисты несколько раз прокладывали специальные проходы к пострадавшему, однако часть из них обваливалась. Это создавало дополнительную угрозу как для самого мужчины, так и для спасателей.

Один из представителей Красного Креста рассказал, что Гиль отчаянно боролся за свою жизнь и никогда не падал духом:

"Он сам подбадривал нас, говорил продолжать работу. Он узнавал членов нашей команды и говорил: "Как хорошо, что вы вернулись и снова рядом со мной".

Больше всего спасателей шокировало то, что мужчина чудом избежал серьезных травм.

Землетрясения в Венесуэле

Как уже сообщало РБК-Украина, 24 июня часть страны всколыхнули сразу два землетрясения. Первый магнитудой 7,2, а второй - 7,5.

Местные власти заявили, что многие дома повреждены и разрушены. А в ООН сообщили, что общий ущерб стихийного бедствия достиг уже 6,7 млрд долларов.

Число погибших и пострадавших продолжает стремительно расти. Многих людей до сих пор не могут отыскать под завалами.

На фоне последних событий ВОЗ начала бить тревогу из-за потенциальных вспышек заболеваний. Дело в том, что перегруженные и поврежденные медучреждения Венесуэлы не успевают справляться с последствиями землетрясений.

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