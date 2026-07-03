Чудо-спасение в Венесуэле: мужчина выжил после 8 дней под 140 тоннами завалов

К этой сверхсложной операции были привлечены местные и международные спасательные команды.

Они объединили усилия, чтобы достать из-под 140 тонн завалов Эрнана Гиля - мужчина более 8 дней ждал спасения.

Сейчас жизни Эрнана Гиля ничего не угрожает (Фото: Getty Images)

В момент землетрясения он находился на рабочем месте в небольшом бетонном сооружении в подземной части паркинга. Именно оно стало для него своеобразным укрытием и защитило от около 140 тонн бетонных обломков.

Во время спасательной операции специалисты несколько раз прокладывали специальные проходы к пострадавшему, однако часть из них обваливалась. Это создавало дополнительную угрозу как для самого мужчины, так и для спасателей.

Один из представителей Красного Креста рассказал, что Гиль отчаянно боролся за свою жизнь и никогда не падал духом:

"Он сам подбадривал нас, говорил продолжать работу. Он узнавал членов нашей команды и говорил: "Как хорошо, что вы вернулись и снова рядом со мной".

Больше всего спасателей шокировало то, что мужчина чудом избежал серьезных травм.