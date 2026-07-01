У Венесуелі через землетрус вже понад 1900 постраждалих, зруйновано 58 тисяч будівель

У Венесуелі продовжує зростати кількість жертв після землетрусів, які сталися минулого тижня. Крім цього, супутникові знімки фіксують величезну кількість пошкоджених та зруйнованих будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За останніми даними, внаслідок двох найпотужніших землетрусів загинули вже щонайменше 1943 особи. Крім того, понад 10 757 отримали поранення, а десятки тисяч вважаються зниклими безвісти (ймовірно, пів завалами).

Агентство ООН з міграції заявило, що від стихійного лиха можуть постраждати до 6,8 млн осіб, яким знадобиться житло, вода, каналізація, медична допомога та предмети першої необхідності.

У понеділок голова Національних зборів Венесуели Хорхе Родрігес заявив, що внаслідок землетрусів пошкоджено 855 будівель, у тому числі 189 повністю обрушилися.

Однак, як зазначає The Guardian, початкова оцінка супутникових даних, опублікованих NASA, вказує на можливість набагато серйозніших і масштабніших руйнувань.

Після аналізу знімків високої якості, дослідники з університету штату Орегон дійшли висновку, що "приблизно 58 870 будівель, ймовірно, були пошкоджені або зруйновані в постраждалому регіоні".

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я підняла тривогу з приводу потенційних спалахів захворювань, оскільки перевантажені та пошкоджені медустанови Венесуели важко справляються з наслідками землетрусів.