ua en ru
Ср, 01 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

У Венесуелі через землетрус вже понад 1900 постраждалих, зруйновано 58 тисяч будівель

05:00 01.07.2026 Ср
2 хв
Що відомо про наслідки у Венесуелі?
aimg Едуард Ткач
У Венесуелі через землетрус вже понад 1900 постраждалих, зруйновано 58 тисяч будівель Фото: в країні можуть бути серйозніші наслідки (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У Венесуелі продовжує зростати кількість жертв після землетрусів, які сталися минулого тижня. Крім цього, супутникові знімки фіксують величезну кількість пошкоджених та зруйнованих будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За останніми даними, внаслідок двох найпотужніших землетрусів загинули вже щонайменше 1943 особи. Крім того, понад 10 757 отримали поранення, а десятки тисяч вважаються зниклими безвісти (ймовірно, пів завалами).

Агентство ООН з міграції заявило, що від стихійного лиха можуть постраждати до 6,8 млн осіб, яким знадобиться житло, вода, каналізація, медична допомога та предмети першої необхідності.

У понеділок голова Національних зборів Венесуели Хорхе Родрігес заявив, що внаслідок землетрусів пошкоджено 855 будівель, у тому числі 189 повністю обрушилися.

Однак, як зазначає The Guardian, початкова оцінка супутникових даних, опублікованих NASA, вказує на можливість набагато серйозніших і масштабніших руйнувань.

Після аналізу знімків високої якості, дослідники з університету штату Орегон дійшли висновку, що "приблизно 58 870 будівель, ймовірно, були пошкоджені або зруйновані в постраждалому регіоні".

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я підняла тривогу з приводу потенційних спалахів захворювань, оскільки перевантажені та пошкоджені медустанови Венесуели важко справляються з наслідками землетрусів.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня 24 червня на півночі Венесуели сталися одразу два землетруси з різницею в одну хвилину. Перше було з магнітудою 7,2, а друге з магнітудою 7,5.

Внаслідок того, що трапилося, багато будинків було пошкоджено або зруйновано. Згідно з оцінкою ООН, події торкнулися майже 2 млн будівель, а збитки становлять 6,7 млрд доларів .

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Венесуела
Новини
ЗСУ замовили у Rheinmetall снаряди на десятки мільйонів євро: коли їх чекати
ЗСУ замовили у Rheinmetall снаряди на десятки мільйонів євро: коли їх чекати
Аналітика
"Ніколи не був громадянином РФ": інтерв'ю з Геннадієм Трухановим
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна "Ніколи не був громадянином РФ": інтерв'ю з Геннадієм Трухановим