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"Дивний близнюк Медведєва". Подоляк відповів на ядерні погрози Лукашенка

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Київ, Субота 17 червня 2023 11:49
"Дивний близнюк Медведєва". Подоляк відповів на ядерні погрози Лукашенка Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко не є суб'єктом війни в України. Його ядерні погрози - лише анекдотичні заяви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю "24 каналу".

"Лукашенко не є сьогодні суб'єктом не те що глобальної політики, він навіть не є суб'єктом війни в Україні. Лукашенко є дивним "братом-близнюком" Медведєва, які мають виконувати функцію "клоунського ВІП-агітаційного потягу". Не більше, але й не менше", - сказав Подоляк.

Він додав, що Лукашенко не розуміє можливостей ядерної зброї, тому намагається залякати світ своїми заявами. Радник голови ОП назвав ядерні погрози білоруського диктатора "анекдотичними заявами".

На думку Подоляка, мета Лукашенка - дати можливість Росії нібито впливати на загальний хід війни.

"Тобто щоб (інформаційне, - ред.) поле було забито ще чимось, крім негативу щодо Росії. Лукашенко бравує й хоче залякати", - каже радник голови ОП.

Заяви Лукашенка

Нагадаємо, нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дав інтерв'ю російським пропагандистам. Він стверджує, що Білорусь нібито вже почала отримувати ядерну зброю від РФ.

Також, за словами Лукашенка, він контролюватиме російську ядерну зброю. Проте варто зазначити, що перед цим глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що ядерна зброя буде лише зберігатися на території Білорусі, а контролюватиме її Росія.

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Олександр Лукашенко Білорусь Офіс президента Ядерна зброя Михайло Подоляк
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