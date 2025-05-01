Дивні звуки з-під машини: як перевірити підвіску авто своїми руками

Якщо говорити про діагностику ходової силами самого водія, навряд чи варто розраховувати, що він буде шукати естакаду та лізти під машину з ліхтариком – на щастя, такої практики в автовласників вже немає. Проте є інший інструмент – уважність та слух, адже про більшість своїх проблем підвіска доповідає певними звуками.

Отже, що і як стукає під машиною

Кульова опора. Ця важлива деталь не в порядку, якщо звуки "дрібного" чи "масивного" гуркоту чути, коли колесо рухається вгору-вниз через нерівності дороги. А от при повороті кермом в сторони зношена кульова опора зазвичай не виказує себе. Точніше, вона може… рипіти при будь-якій роботі підвіски та кермового управління – але це найчастіше означає не наявну поламку, а те, що всередині вузла є корозія. Яка незабаром таки виведе кульову з ладу.

Сайлентблок. Ці гумово-металеві втулки, на яких тримаються важелі підвіски, можуть створювати непередбачувані, мов спонтанні удари, часом досить сильні, які резонують на кузов автомобіля. У машинах з незалежною підвіскою ці стуки часто супроводжуються нестабільністю в керуванні. Зазвичай сайлентблоки важко перевірити без огляду з ями, але на окремих моделях їх можна побачити, зазирнувши під машину спереду чи ззаду. Якщо сайлентблок пошкоджений або сильно зношений, це видно по зміщенню осі важеля відносно центру втулки.

Амортизатор. Цей важливий елемент підвіски у несправному стані створює чутний звук, особливо при великих амплітудах руху колеса. Зазвичай цей звук здається віддаленим, але добре помітним. Якщо амортизатор сильно зношений, має зламані клапани і втратив багато робочої рідини, це може викликати помітне розгойдування відповідної частини автомобіля.

Але і часткова втрата працездатності амортизатора небезпечна з точки зору керованості – проте, таку, половинчасту проблему виявити без спеціального стенда складно. Приблизно оцінити стан амортизатора можна дідівським способом – простим, але доволі ефективним. Слід сильно розгойдати кузов вручну (по черзі біля кожного колеса), а тоді відпустити. Якщо автомобіль продовжить розгойдуватися більше ніж один-півтора рази, є велика ймовірність критичного зносу амортизатора. Крім того, характерною ознакою несправності є сліди витоку рідини на корпусі амортизатора. При тому сліди незначного потіння у вигляді масних плям на корпусі – це ще не ознака катастрофи, а свідчення початку старіння вузла.

Стійки (втулки) стабілізатора. Коли ці елементи зношуються (а це буває частіше, ніж з іншими деталями підвіски), ходова починає видавати чіткі дрібні звуки на нерівностях дороги або окремі несистемні стуки при поворотах та нахилах кузова. З поворотами керма, коли машина стоїть на місці, симптоми зношення цих деталей не пов’язані. Стійки з кульовими шарнірами частіше виходять з ладу, ніж з втулками, але зазвичай їх і легше замінити.

Кермові наконечники. Шарніри кермового управління на більшості сучасних машин представлені у кількості не менше двох штук, хоча буває і шість. Через знос ці шарніри можуть видавати дрібне постукування при проїзді нерівностей або при повороті керма вліво-вправо. Зазвичай ці деталі служать більш-менш довго, але коли вони вже виказують ознаки зносу, відкладати заміну не можна – адже через них погіршується керованість машини, наприклад, може з’явитись виляння на певній швидкості.

Підрамник. Цей конструктивний елемент використовується не в усіх автомобілях, але зустрічається доволі часто, при тому і на бюджетних моделях – на ньому кріпляться основні частини підвіски. Підрамник з'єднаний з кузовом через кілька сайлентблоків. І ось ці гумово-металеві втулки, коли вони зношені, можуть створювати гучні, резонансні звуки, які відчуваються на кузові. При цьому цей стукіт виникає менш системно, ніж у інших випадках.

Коротко

Будьте готові до того, що повна картина щодо стану ходової частини з’ясується тільки під час ремонту. І причина тут не у некомпетентності діагноста, а у непростій конструкції підвіски, яка здатна накопичити у собі безліч сюрпризів. Проте знання хоча б частини проблем своєї ходової допоможе автовласнику розуміти перспективи ремонту ще перед візитом до професіоналів СТО. Це буває корисно з точки зору економії коштів і побудови стратегії ремонту.

При підготовці статті були використані матеріали Bosch Auto Service та Motor.