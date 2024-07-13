Незвичні, кумедні та нові види спорту на Олімпіаді. Як змінювалася програма змагань

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Незвичні змагання в історії Олімпіади

На початку минулого століття у програмі Олімпійських ігор були види спорту, які в наші часи здаються дивними. Найбільш суперечливі змагання врешті були вилучені з програми, але про них і досі згадують.

Перетягування каната

Це змагання було б більш доречним як розвага на міських ярмарках та в парках, проте воно існувало в олімпійській програмі з 1900 до 1920 року.

Команда перетягувачів канату могла складатися зі спортсменів із різних країн. До прикладу, під час Ігор 1900 року спортсмени зі Швеції та Данії об’єдналися, намагаючись розбити французів, і досягли успіху.

Фото: перетягування каната на Олімпіаді-1900 (wikimedia.org)

Заплив із перешкодами

Ще один дивний вид спорту на Паризьких іграх – заплив із перешкодами. Змагання проходило на річці Сена. Плавці повинні були піднятися на жердину, перелізти через ряд човнів і проплисти під іншим рядом човнів на дистанції 200 м.

Попри те, що згодом цей вид спорту був виключений із програми, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) розглядає можливість відновити його.

Дуельна стрільба

Наслідуючі традицію дуелів, організатори Олімпіади-1912 у Стокгольмі вирішили додати у програму відповідне змагання. Щоправда, спортсмени стріляли з пістолетів не один в одного, а у манекени, одягнені в джентльменські костюми з намальованими мішенями на грудях

Стрільба по голубах

Перша Олімпіада, яку приймав Париж 124 роки тому, запам'яталася моторошним змаганням – стрільбою по живих голубах.

Учасники повинні були відстріляти якомога більше птахів. Після двох промахів поспіль стрільця виключали зі змагання. Поле, де відбулася подія, швидко стало жахливим, оскільки воно було всіяне мертвими та пораненими голубами. Майже 300 птахів було зрештою вбито. Золоту медаль отримав бельгієць Леон де Лунден, який влучив у 21 голуба. Після протестів захисників тварин на наступних Іграх використовували вже глиняних голубів.

Фото: учасники змагань зі стрільби по голубах у 1900 році (wikimedia.org)

П'ятиборство

Цей досить незвичний вид спорту дебютував на Олімпіаді-1912 і досі залишається в програмі. Змагання натхненне традиційним п'ятиборством під час стародавніх Ігор. Воно моделювало навички, необхідні воїнам тих часів.

За ще однією версією, історія походження п'ятиборства сучасної Олімпіади стосується французького кавалерійського офіцера, якому довелося подолати багато перепон, щоб передати важливе повідомлення. Почавши свій шлях верхи на коні, йому також довелося фехтувати, бігати, плавати та стріляти, щоб доставити лист адресату.

Правила п'ятиборства неодноразово змінювалися. На Іграх-2024 змагання включає фехтування, плавання вільним стилем, конкур, стрільбу з лазерного пістолета та біг по пересіченій місцевості.

Спортивна ходьба

По суті, це змагання – перегони на швидкість, але бігти заборонено. Відповідно до правил, атлети повинні "підтримувати контакт із землею та випрямляти переднє коліно, коли ступня торкається землі, тримаючи її випрямленою, доки коліно не пройде під тілом". Рухи учасників виглядають дивакувато.

Дебютант Парижу. Який новий вид спорту додали у програму

Брейкінг чи брейк-данс – перша танцювальна дисципліна в програмі Ігор за всю історію. Спортсмени змагатимуться за найвищий бал від суддів у соло-виступах – виконуватимуть складні комбінації рухів, імпровізуватимуть у ритмі музичних треків.

Змагання з брейк-дансу проходитимуть для жіночих (B-girls) і для чоловічих (B-boys) команд з однаковою кількістю учасників. Виступи вболівальники побачать на Площі Згоди в Парижі 9-10 серпня 2024.

Фото: брейкінг дебютує на Паризьких Іграх 2024 (freepik.com)

Вперше брейкданс був представлений на літніх Юнацьких Олімпійських іграх у Буенос-Айресі у 2018 році, де викликав ажіотаж та врешті потрапив в основну програму змагань.

Зміни у правилах змагань на Іграх-2024

У Парижі цьогоріч будуть ще кілька видів спорту, які дебютували на літній Олімпіаді в Токіо. Організатори знов додали їх у програму з метою залучити більше молоді. Також особливістю ХХХІІІ Олімпійських ігор є гендерна збалансованість – кількість чоловіків та жінок серед спортсменів зрівнялась.

Скейтбординг

Популярний вид спорту серед молоді вперше був доданий до програми Ігор у Токіо у 2021-му. На цьогорічній Олімпіаді в Парижі спортсмени робитимуть пробіжки та трюки на центральній площі Парижу Place de La Concorde (площа Згоди).

Передбачено два види змагань: "парк" (траси з поворотами та заглибленнями) та "стріт" (траси зі сходами, поручнями тощо, встановленими так, щоб нагадувати міське середовище). Кожну країну можуть представляти 6 скейтбордистів (по 3 чоловіки та 3 жінки).

Спортивне скелелазіння

У цій дисципліні змагання для "комбінованих" команд замінили окремими змаганнями для кожної статі. Даний вид спорту МОК називає орієнтованим на молодих людей, адже серед спортсменів 39% молодші за 18 років. Скелелазіння вперше було представлене на Юнацьких Іграх в Аргентині у 2018, а повноцінний дебют відбувся у Токіо у 2021-му.

На Олімпійських іграх у Франції спортивне скелелазіння передбачає три види змагань: боулдерінг (підйом на стіну 4,5 м заввишки без мотузок), швидкість і лідерство. Вони відбудуться на арені Le Bourget Sport Climbing Venue (Ле Бурже у пригороді Парижа). Національні олімпійські комітети НОК кожної країни мали право заявити максимум чотирьох скелелазів (по двоє кожної статі).

Серфінг

Змагання з серфінгу відбуватимуться на величезній відстані від осередку Ігор. Спортсмени демонструватимуть свою вправність на легендарному пляжі Теахупоо на Таїті (французькій заморській території Полінезії в південній частині Тихого океану). Це місце відоме своїми гігантськими хвилями, які можуть сягати 7 метрів.

Серфінгістів оцінюватимуть за швидкістю, складністю рухів та майстерністю їх виконання (наскільки плавно серфер поєднує рухи). Особливістю змагань з серфінгу на Олімпіаді є використання спеціальних дошок. Вони мають назву "шортборд" та, на відміну від традиційних дошок, є більш швидкими та маневреними для виконання видовищних трюків. У змаганнях на шортбордах братимуть участь чоловічі та жіночі команди. Всього кваліфіковано 48 спортсменів (по 24 кожної статі).

У традиційних олімпійських видах спорту на Іграх-2024 також будуть інновації відповідно до нових правил щодо гендерної збалансованости.

Ходьба, марафон, змішана естафета (легка атлетика) – замінює спортивну ходьбу на 50 км серед чоловіків.

Одна додаткова жіноча вагова категорія (бокс) – замість однієї чоловічої вагової категорії.

Чоловічі та жіночі змагання з кайтбордингу (вітрильний спорт) – чоловіча та жіноча двомісна шлюпка стає змішаною, а змагання серед чоловіків у важкій шлюпці скасовуються.

Стендова стрільба – змішані змагання у трапі скасовуються, замість них відбудуться змагання у скиті.

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації cbsnews, britannica, gq-magazine, офіційний сайт Олімпійських ігор у Парижі та інформація з Wikipedia.