Дивна поведінка Путіна. Подоляк пояснив, як "Орешник" перетворився у "Кедр"

Як відзначив Подоляк, назва "Орешник" є лише вигадкою голови Кремля. Існують стандартні міжконтинентальні балістичні ракети різної дальності, які виробляються на одних і тих самих підприємствах. Зокрема, це ракети, які класифікуються як "Ярс", "Тополь", "Кедр" і "Рубеж".

"Це все є в класифікації. НАТО має всі дані й розуміє, чим саме вдарили по Дніпру", - додав він.

Удар по Дніпру