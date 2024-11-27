Дивна поведінка Путіна. Подоляк пояснив, як "Орешник" перетворився у "Кедр"

Минулого тижня російські терористи застосували проти Дніпра балістичну ракету середньої дальності.
Після цього диктатора Путін заявив, що удар здійснила новітня російська ракета, яку назвав "Орешнік". У своїх заявах він також пригрозив можливістю завдання ударів по стратегічних об’єктах США, Великої Британії та Франції.
За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО), назва "Орешнік" не є офіційним позначенням ракети, а стосується науково-дослідної програми, у рамках якої створювалася ця зброя. Сама ж ракета відома під назвою "Кедр".
Деталі про нове російське озброєння читайте в матеріалі РБК-Україна.