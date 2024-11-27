Странное поведение Путина. Подоляк объяснил, как "Орешник" превратился в "Кедр"

Название "Орешник" не имеет никакого отношения к реальности и является выдумкой диктатора Владимира Путина. НАТО имеет все данные и понимает, чем Россия ударила по Днепру 21 ноября.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Как отметил Подоляк, название "Орешник" является лишь выдумкой главы Кремля. Существуют стандартные межконтинентальные баллистические ракеты различной дальности, которые производятся на одних и тех же предприятиях. В частности, это ракеты, которые классифицируются как "Ярс", "Тополь", "Кедр" и "Рубеж".
"Это все есть в классификации. НАТО имеет все данные и понимает, чем именно ударили по Днепру", - добавил он.
На прошлой неделе российские террористы применили против Днепра баллистическую ракету средней дальности.
После этого диктатора Путин заявил, что удар осуществила новейшая российская ракета, которую назвал "Орешник". В своих заявлениях он также пригрозил возможностью нанесения ударов по стратегическим объектам США, Великобритании и Франции.
По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО), название "Орешник" не является официальным обозначением ракеты, а относится к научно-исследовательской программе, в рамках которой создавалось это оружие. Сама же ракета известна под названием "Кедр".
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