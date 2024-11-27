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Дивна поведінка Путіна. Подоляк пояснив, як "Орешник" перетворився у "Кедр"

Середа 27 листопада 2024 15:10
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Дивна поведінка Путіна. Подоляк пояснив, як "Орешник" перетворився у "Кедр" Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін, Дмитро Олійник

Назва "Орешник" не має жодного відношення до реальності й є вигадкою диктатора Володимира Путіна. НАТО має усі дані й розуміє, чим Росія вдарила по Дніпру 21 листопада.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Як відзначив Подоляк, назва "Орешник" є лише вигадкою голови Кремля. Існують стандартні міжконтинентальні балістичні ракети різної дальності, які виробляються на одних і тих самих підприємствах. Зокрема, це ракети, які класифікуються як "Ярс", "Тополь", "Кедр" і "Рубеж".

"Це все є в класифікації. НАТО має всі дані й розуміє, чим саме вдарили по Дніпру", - додав він.

Удар по Дніпру

Минулого тижня російські терористи застосували проти Дніпра балістичну ракету середньої дальності.

Після цього диктатора Путін заявив, що удар здійснила новітня російська ракета, яку назвав "Орешнік". У своїх заявах він також пригрозив можливістю завдання ударів по стратегічних об’єктах США, Великої Британії та Франції.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО), назва "Орешнік" не є офіційним позначенням ракети, а стосується науково-дослідної програми, у рамках якої створювалася ця зброя. Сама ж ракета відома під назвою "Кедр".

Деталі про нове російське озброєння читайте в матеріалі РБК-Україна.

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