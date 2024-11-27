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Странное поведение Путина. Подоляк объяснил, как "Орешник" превратился в "Кедр"

Среда 27 ноября 2024 15:10
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Странное поведение Путина. Подоляк объяснил, как "Орешник" превратился в "Кедр" Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин, Дмитрий Олейник

Название "Орешник" не имеет никакого отношения к реальности и является выдумкой диктатора Владимира Путина. НАТО имеет все данные и понимает, чем Россия ударила по Днепру 21 ноября.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Как отметил Подоляк, название "Орешник" является лишь выдумкой главы Кремля. Существуют стандартные межконтинентальные баллистические ракеты различной дальности, которые производятся на одних и тех же предприятиях. В частности, это ракеты, которые классифицируются как "Ярс", "Тополь", "Кедр" и "Рубеж".

"Это все есть в классификации. НАТО имеет все данные и понимает, чем именно ударили по Днепру", - добавил он.

Удар по Днепру

На прошлой неделе российские террористы применили против Днепра баллистическую ракету средней дальности.

После этого диктатора Путин заявил, что удар осуществила новейшая российская ракета, которую назвал "Орешник". В своих заявлениях он также пригрозил возможностью нанесения ударов по стратегическим объектам США, Великобритании и Франции.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО), название "Орешник" не является официальным обозначением ракеты, а относится к научно-исследовательской программе, в рамках которой создавалось это оружие. Сама же ракета известна под названием "Кедр".

Детали о новом российском вооружении читайте в материале РБК-Украина.

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