ua en ru
Ср, 25 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дивіться на це у супермаркетах. Що обов'язково має бути на цінниках продуктів

Київ, Україна, Середа 25 вересня 2024 13:31
UA EN RU
Дивіться на це у супермаркетах. Що обов'язково має бути на цінниках продуктів Фото: Покупки в супермаркеті (freepik.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Вартість харчового продукту – важливий фактор, який покупці враховують при виборі товару в магазинах. Тому інформація на ціннику повинна відповідати визначеним правилам.

Що обов'язково має бути вказано на цінниках продуктів, РБК-Україна розповідає з посиланням на Держпродспоживслужбу.

Згідно з Інструкцією про порядок позначення роздрібних цін в підприємствах роздрібної торгівлі та закладах ресторанного господарства, цінники для продовольчих товарів повинні мати таку інформацію:

  • для вагових товарів - назва товару, сорт, ціна за один кілограм або за сто грамів;
  • для товарів чи напоїв, що продаються на розлив, - назва товару чи напою, сорт, ціна за одиницю місткості або одиницю ваги;
  • для штучних товарів та напоїв в пляшках - назва товару чи напою, вага або місткість, сорт, ціна за штуку;
  • для товарів, що розфасовані, - назва товару, сорт, ціна за один кілограм або за сто грамів, вага одиниці розфасовки, ціна за одиницю розфасовки.

Як зазначають у Держпродспоживслужбі, важливо дотримуватись цих простих правил задля уникнення неприємних ситуацій, коли покупець ціну за 100 грам приймає за ціну за 1 кілограм.

Оформлення цінників має проводитися до надходження товару до торговельного залу. До початку роботи співробітники магазину повинні перевірити наявність і правильність оформлення цінників.

"Якщо ви вважаєте, що ваші права споживача порушено і суб’єкт господарювання відмовляється задовольнити ваші вимоги відповідно до чинного законодавства - звертайтесь до Держпродспоживслужби або до її територіальних органів", - закликають у службі.

Раніше у Держпродспоживслужбі розповідали, в яких випадках не можна захистити свої права при покупці продуктів. Зокрема, якщо купувати товари через інтернет у фізичних осіб. Повноваження Держпродспоживслужби із захисту прав споживачів відомства поширюються тільки на діяльність продавців, зареєстрованих в установленому порядку та які працюють офіційно, відповідно до вимог законодавства.

Також ми писали, як зручно та безпечно купувати продукти на вагу у магазинах самообслуговування. Держпродспоживслужба наголосила, що відпуск товарів, які не мають фабричної упаковки, проводять у чистій тарі (пакетах, коробках, папері) з обов'язковим застосуванням щипців, лопаток, совків та іншого інвентарю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Держпродспоживслужба Ціни Магазини
NEWS
Оточення ніхто не допустить. В чому важливість Вугледару і навіщо РФ прагне захопити місто
Оточення ніхто не допустить. В чому важливість Вугледару і навіщо РФ прагне захопити місто
DAILY
Нові податки, старі борги та низькі зарплати: що очікує українців у держбюджеті-2025
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Нові податки, старі борги та низькі зарплати: що очікує українців у держбюджеті-2025