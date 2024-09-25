Дивіться на це у супермаркетах. Що обов'язково має бути на цінниках продуктів
Вартість харчового продукту – важливий фактор, який покупці враховують при виборі товару в магазинах. Тому інформація на ціннику повинна відповідати визначеним правилам.
Що обов'язково має бути вказано на цінниках продуктів, РБК-Україна розповідає з посиланням на Держпродспоживслужбу.
Згідно з Інструкцією про порядок позначення роздрібних цін в підприємствах роздрібної торгівлі та закладах ресторанного господарства, цінники для продовольчих товарів повинні мати таку інформацію:
- для вагових товарів - назва товару, сорт, ціна за один кілограм або за сто грамів;
- для товарів чи напоїв, що продаються на розлив, - назва товару чи напою, сорт, ціна за одиницю місткості або одиницю ваги;
- для штучних товарів та напоїв в пляшках - назва товару чи напою, вага або місткість, сорт, ціна за штуку;
- для товарів, що розфасовані, - назва товару, сорт, ціна за один кілограм або за сто грамів, вага одиниці розфасовки, ціна за одиницю розфасовки.
Як зазначають у Держпродспоживслужбі, важливо дотримуватись цих простих правил задля уникнення неприємних ситуацій, коли покупець ціну за 100 грам приймає за ціну за 1 кілограм.
Оформлення цінників має проводитися до надходження товару до торговельного залу. До початку роботи співробітники магазину повинні перевірити наявність і правильність оформлення цінників.
"Якщо ви вважаєте, що ваші права споживача порушено і суб’єкт господарювання відмовляється задовольнити ваші вимоги відповідно до чинного законодавства - звертайтесь до Держпродспоживслужби або до її територіальних органів", - закликають у службі.
Раніше у Держпродспоживслужбі розповідали, в яких випадках не можна захистити свої права при покупці продуктів. Зокрема, якщо купувати товари через інтернет у фізичних осіб. Повноваження Держпродспоживслужби із захисту прав споживачів відомства поширюються тільки на діяльність продавців, зареєстрованих в установленому порядку та які працюють офіційно, відповідно до вимог законодавства.
Також ми писали, як зручно та безпечно купувати продукти на вагу у магазинах самообслуговування. Держпродспоживслужба наголосила, що відпуск товарів, які не мають фабричної упаковки, проводять у чистій тарі (пакетах, коробках, папері) з обов'язковим застосуванням щипців, лопаток, совків та іншого інвентарю.
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