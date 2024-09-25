Дивіться на це у супермаркетах. Що обов'язково має бути на цінниках продуктів

Вартість харчового продукту – важливий фактор, який покупці враховують при виборі товару в магазинах. Тому інформація на ціннику повинна відповідати визначеним правилам.

Що обов'язково має бути вказано на цінниках продуктів, РБК-Україна розповідає з посиланням на Держпродспоживслужбу.

Згідно з Інструкцією про порядок позначення роздрібних цін в підприємствах роздрібної торгівлі та закладах ресторанного господарства, цінники для продовольчих товарів повинні мати таку інформацію:

для вагових товарів - назва товару, сорт, ціна за один кілограм або за сто грамів;

для товарів чи напоїв, що продаються на розлив, - назва товару чи напою, сорт, ціна за одиницю місткості або одиницю ваги;

для штучних товарів та напоїв в пляшках - назва товару чи напою, вага або місткість, сорт, ціна за штуку;

для товарів, що розфасовані, - назва товару, сорт, ціна за один кілограм або за сто грамів, вага одиниці розфасовки, ціна за одиницю розфасовки.

Як зазначають у Держпродспоживслужбі, важливо дотримуватись цих простих правил задля уникнення неприємних ситуацій, коли покупець ціну за 100 грам приймає за ціну за 1 кілограм.

Оформлення цінників має проводитися до надходження товару до торговельного залу. До початку роботи співробітники магазину повинні перевірити наявність і правильність оформлення цінників.

"Якщо ви вважаєте, що ваші права споживача порушено і суб’єкт господарювання відмовляється задовольнити ваші вимоги відповідно до чинного законодавства - звертайтесь до Держпродспоживслужби або до її територіальних органів", - закликають у службі.