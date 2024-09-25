Смотрите на это в супермаркетах. Что обязательно должно быть на ценниках продуктов
Стоимость пищевого продукта – важный фактор, который покупатели учитывают при выборе товара в магазинах. Поэтому информация на ценнике должна соответствовать определенным правилам.
Что обязательно должно быть указано на ценниках продуктов, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Госпродпотребслужбу.
Согласно Инструкции о порядке обозначения розничных цен в предприятиях розничной торговли и заведениях ресторанного хозяйства, ценники для продовольственных товаров должны сожержать следующую информацию:
- для весовых товаров – название товара, сорт, цена за один килограмм или за сто граммов;
- для товаров или напитков, которые продаются на розлив - название товара или напитка, сорт, цена за единицу емкости или единицу веса;
- для штучных товаров и напитков в бутылках - название товара или напитка, вес или емкость, сорт, цена за штуку;
- для расфасованых товаров - название товара, сорт, цена за один килограмм или за сто граммов, вес единицы расфасовки, цена за единицу расфасовки.
Как отмечают в Госпродпотребслужбе, важно соблюдать эти простые правила во избежание неприятных ситуаций, когда покупатель цену за 100 грамм принимает за цену за 1 килограмм.
Оформление ценников должно проводиться до поступления товара в торговый зал. До начала работы сотрудники магазина должны проверить наличие и правильность оформления ценников.
"Если вы считаете, что ваши права потребителя нарушены и предприятие отказывается удовлетворить ваши требования в соответствии с действующим законодательством - обращайтесь в Госпродпотребслужбу или к ее территориальным органам", - призывают в службе.
Ранее в Госпродслужбе рассказывали, в каких случаях нельзя защитить свои права при покупке продуктов. В частности, если покупать товары через интернет у физических лиц. Полномочия Госпродпотребпотребслужбы по защите прав потребителей ведомства распространяются только на деятельность продавцов, зарегистрированных в установленном порядке и работающих официально, в соответствии с требованиями законодательства.
Также мы писали, как удобно и безопасно покупать продукты на вес в магазинах самообслуживания. Госпродпотребслужба отметила, что отпуск товаров, не имеющих фабричной упаковки, проводят в чистой таре (пакетах, коробках, бумаге) с обязательным применением щипцов, лопаток, совков и другого инвентаря.
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