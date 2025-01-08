Смотрите на этикетки. Какие 4 элемента маркировки обязательно должны быть на всех продуктах
В Украине упрощены требования к маркировке пищевых продуктов в период военного положения. Однако есть информация, которая обязательно должна быть указана на этикетках пищевых продуктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.
В период действия военного положения в Украине действуют упрощения для производителей пищевых продуктов по маркировке продукции. Это связано с вынужденными изменениями в рецептурах из-за дефицита или отсутствия необходимого сырья.
В марте 2022 года Кабинет Министров принял Постановление №186 "Некоторые вопросы маркировки пищевых продуктов в условиях военного положения". Цель документа - обеспечить продовольственную безопасность страны и применить риск-ориентированный подход в осуществлении государственного контроля за пищевыми продуктами, кормами и другими товарами.
Несмотря на упрощение, обязательной информацией на маркировке пищевой продукции остаются:
- название пищевого продукта
- количество продукта в установленных единицах измерения
- минимальный срок годности или дата "употребить до"
- данные об аллергенах - ингредиенты или материалы, вызывающие аллергические реакции или непереносимость
Ранее РБК-Украина писало, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает ввести европейские стандарты в сфере продажи продуктов в Украине. Согласно документу, стоимость товаров должна указываться за килограмм, литр или метр.
Также мы писали, что в 2024 году среди наиболее опасных товаров оказались игрушки с токсичными веществами, электронное оборудование, представляющее риск возгорания, и осветительные устройства, которые не соответствуют нормам излучения. Госпродпотребслужба в течение года осуществила более 900 проверок, в ходе которых выявлено более 746 тысяч единиц ламп с ненаправленным излучением и более 200 тысяч единиц низковольтной продукции, не отвечающих требованиям безопасности.
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