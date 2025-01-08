Смотрите на этикетки. Какие 4 элемента маркировки обязательно должны быть на всех продуктах

В Украине упрощены требования к маркировке пищевых продуктов в период военного положения. Однако есть информация, которая обязательно должна быть указана на этикетках пищевых продуктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

В период действия военного положения в Украине действуют упрощения для производителей пищевых продуктов по маркировке продукции. Это связано с вынужденными изменениями в рецептурах из-за дефицита или отсутствия необходимого сырья. В марте 2022 года Кабинет Министров принял Постановление №186 "Некоторые вопросы маркировки пищевых продуктов в условиях военного положения". Цель документа - обеспечить продовольственную безопасность страны и применить риск-ориентированный подход в осуществлении государственного контроля за пищевыми продуктами, кормами и другими товарами. Несмотря на упрощение, обязательной информацией на маркировке пищевой продукции остаются: название пищевого продукта

количество продукта в установленных единицах измерения

минимальный срок годности или дата "употребить до"

данные об аллергенах - ингредиенты или материалы, вызывающие аллергические реакции или непереносимость