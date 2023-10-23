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"Дивимось ще уважніше". Бербок зробила нову заяву по Україні через війну в Ізраїлі

Україна, Понеділок 23 жовтня 2023 11:50
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"Дивимось ще уважніше". Бербок зробила нову заяву по Україні через війну в Ізраїлі Фото: глава МЗС Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Через останні події в Ізраїлі, ЄС ще уважніше відстежує ситуацію в Україні. На це плинула, зокрема, очевидна радість російського диктатора Владимира Путіна через те, що відбувається.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС, пише РБК-Україна з посиланням на Welt.

"Ми бачимо, що російський президент, звичайно, з огляду на ситуацію на Близькому Сході, точно радіє. Саме тому ми дивимось на Україну ще уважніше, ніж ми це робили у минулому", - сказала вона.

За словами глави МЗС Німеччини, нині необхідно подбати, щоб Україна пройшла цю зиму якомога краще захищеною. Тому, як додала Бербок, окрім гарячої теми кризи на Близькому Сході, міністри закордонних справ обговорять і війну Росії проти України.

Війна в Ізраїлі і допомога Україні

7 жовтня бойовики ХАМАС із сектору Газа атакували південь та центр Ізраїлю. По території Ізраїлю було випущено тисячі ракет і снарядів. При цьому Єрусалим запросив військову допомогу США для бойових дій.

Після цих подій у Кремлі запустили нову "утку" про те, що допомога Україні у війні від західних союзників може зменшитись. Але ті розвіяли фейк. Останнім часом постійно звучать заяви щодо неослаблення допомоги Україні від Заходу, попри війну в Ізраїлі.

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