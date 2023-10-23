"Смотрим еще внимательнее". Бербок сделала новое заявление по Украине из-за войны в Израиле

Из-за последних событий в Израиле ЕС еще более внимательно отслеживает ситуацию в Украине. На это повлияла, в частности, очевидная радость российского диктатора Владимира Путина из-за происходящего.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед встречей министров иностранных дел ЕС, пишет РБК-Украина со ссылкой на Welt .

"Мы видим, что российский президент, конечно, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, точно радуется. Именно поэтому мы смотрим на Украину еще внимательнее, чем мы это делали в прошлом", - сказала она.

По словам главы МИД Германии, сейчас необходимо позаботиться, чтобы Украина прошла эту зиму как можно лучше защищенной. Поэтому, как добавила Бербок, кроме горячей темы кризиса на Ближнем Востоке, министры иностранных дел обсудят и войну России против Украины.

Война в Израиле и помощь Украине

7 октября боевики ХАМАС из сектора Газа атаковали юг и центр Израиля. По территории Израиля были выпущены тысячи ракет и снарядов. При этом Иерусалим запросил военную помощь у США для боевых действий.

После этих событий в Кремле запустили новую "утку" о том, что помощь Украине в войне от западных союзников может уменьшиться. Но те развеяли фейк. В последнее время постоянно звучат заявления о неослаблении помощи Украине от Запада, несмотря на войну в Израиле.