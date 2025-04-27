Диверсія на залізниці: партизани порушили логістику окупантів у Луганській області

Представники українського підпілля влаштували диверсію на залізниці біля тимчасово окупованого міста Станиця Луганська. Російські загарбники перевозили цим шляхом техніку та особовий склад.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповіли у партизанському русі " АТЕШ ".

Операція була проведена агентами Сил спротиву окупації в Луганській області. Вдалося знищити трансформаторну шафу на залізниці недалеко від Станиці Луганської.

"Цією дорогою окупанти перевозили ресурси для постачання військ, а також безпосередньо військову техніку та особовий склад", - розповіли підпільники.

В "АТЕШ" зазначили, що в результаті успішно проведеної диверсії була порушена логістика російських окупантів, зокрема з'явилися затримки у постачанні техніки та запчастин.

"Ми продовжуємо систематично завдавати ударів по транспортній інфраструктурі, яку окупанти використовують у своїх цілях. І найближчим часом таких ударів буде дедалі більше", - додали у русі.

Крім того, партизани оприлюднили в мережі кадри з проведення такої диверсійної операції на тимчасово підконтрольній російським загарбникам частині Луганської області.